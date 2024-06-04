Hakkari'de 'kayyum' protestolarına polis müdahale etti

Hakkari'de DEM Partili Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınarak yerine kayyum atanmasına yönelik yapılan eyleme polis müdahale etti. DEM Parti milletvekili ve yurttaşların katıldığı eyleme polis müdahale etti.

ANKA
Yayınlanma: 04.06.2024 - 16:00
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Hakkari'de DEM Partili Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınarak yerine kayyum atanmasına yönelik tepkiler sürüyor. Bulvar caddesi üzerinde yürüyüşe geçen DEM Parti milletvekili ve yurttaşlara, polis plastik mermi ile müdahale etti. 

DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınarak yerine kayyum atanmasına tepki gösteren, DEM Parti milletvekilleri ve yurttaşlar, Bulvar Caddesi'nde bir araya geldi.

Polis, gruba plastik mermi ile müdahale etti.


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