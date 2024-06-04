Son Dakika... Bahçeli kürsüde 'kayyum'u savundu: 'Bir teröristin aday gösterilmesi...'

Yayınlanma: 04.06.2024 - 11:03

Güncelleme: 04.06.2024 - 11:24

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

HAKKARİ'DE KAYYUM OLAYI

Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"İçişleri Bakanlığımız hukuk sınırları dahilinde devreye girmiştir. Bir PKK'lının seçimlere katılması başlı başına bir skandaldır. Terörist belediye başkanı, terörist milletvekili istemiyoruz. 'Kayyuma karşıyız' sözleriyle bölücü terör örgütüne açıkça hizmet eden kimlik yoksunları bellidir. Türkiye muz cumhuriyeti kabile devleti değildir. Güney sınırlarımız boyunca terör devleti hayalleri kuranların hevesleri kursaklarında kalacaktır.

BAHÇELİ YİNE CHP'Yİ HEDEF ALDI

DEM'lenmiş CHP'ye sormak isterim bizim hangi konuda yüksek huylu olmamızı bekliyorsunuz? Nasıl bir normalleşme vasatı kafanızdan geçiriyorsunuz? Yumuşayarak hangi karara varacaksınız? Şehitlerimize nasıl ihanet edeceğinizi mi? DEM'e övgüler yağdıranlar sorarım maksadınız bunlardan hangisidir?

"AÇILAN TİYATRO PERDELERİNE KARNIMIZ TOKTUR"

Bir yanağımıza tokat atana diğerini dönemeyiz. Ya aynısı ile karşılık veririz ya da o eli kırar atarız. Dümenciliğin sonu aylaklık ve ayakçılıktır. Taktik üstünlüklerle avunmak yerine Türk milletine karşılıksız sevda ile hizmet etmeyi, kararlılıkla sürdüreceğiz. Bizde geri adım olmaz. bizde meselelere hesabi yaklaşmak diye bir şey de olamaz. Bizim kalbimizde çarpan vatan ve millet sevgisidir. Yumuşama arayanlar önce bu sevgide uzlaşacak cesareti göstermelidir. Açılan tiyatro perdelerine karnımız toktur.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ

Yargıya intikal etmiş bir cinayet davasında partimizin ve Ülkü Ocakları'nın suçlanması tesadüf değildir. Hepsini biliyoruz. Verilmeyecek bir hesabımızın olmadığını cümle aleme paylaşıyorum.

Hesaplaşacağız ama helalleşmeyeceğiz. Bugüne kadar sessiz kalışımız ülkücü katillerini unuttuğumuz anlamına asla gelmemelidir.

"İSRAİL ÜZERİNDEKİ BASKI DAHA DA ARTMALI"

Filistin'i tanıyan ülke sayısının 147'ye ulaşması umut vericidir. İsrail üzerindeki baskının daha da artması gerekmektedir. Bağımsız bir Filistin devletinin dünya çapında tanınması dışında bir seçenek yoktur."