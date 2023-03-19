Hakkâri'de heyelan tehlikesi: 3 ev tahliye edildi
Hakkâri'de etkili olan yağışlarla birlikte meydana gelen heyelan sonucu 3 evin tahliye edildiği aktarıldı.
Hakkâri'de iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren karla karışık yağmur heyelana neden oldu.
Pehlivan Mahallesi’nde toprak kayması nedeniyle bir evin istinat duvarı çökerken, duvarın üst taraflarında bulunan 3 ev ise tedbir amacıyla tahliye edildi. Zabıta ekipleri, 3 evi mühürleyerek içeri girilmemesi uyarısında bulundu ve evlerin etrafına güvenlik şeridi çekti.
"EVLERİMİZİ BOŞALTTIK"
Tahliye edilen evlerden birinde kiracı olarak yaşayan Metin Yalçın, oturdukları evin altındaki istinat duvarının toprak kaymasında çöktüğünü belirterek, şöyle konuştu:
"Belediye ekipleri burada inceleme yaptı. Oturduğumuz evlerin derhal boşaltılmasını istediler. Evlerimizi boşalttık. Toprak kaymasının yaşandığı noktada beton istinat duvarı yapılması halinde evlerimize tekrar döneceğiz. Yetkililerden isteğimiz istinat duvarının bir an önce yapılmasıdır."
Hakkâri Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek de, mahallede incelemelerde bulunarak, ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti.
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