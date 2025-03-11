Hakkari'de 'lavabo açıcı' faciası: Yaralılar var!
Tıkanan mutfak lavabosunu lavabo açıcı ile açmaya çalışan A.Ö. ve kardeşi H.Ü., kimyasal reaksiyon sonucu meydana gelen patlamada yaralandı. İki kardeşin vücutlarının farklı yerlerinde ikinci derece yanıklar oluştu.
Hakkari'de Gazi Mahallesi'nde dün gece saat 23.30 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.
Edinilen bilgiye göre; evlerinin mutfak lavabosunun tıkalı olduğunu fark eden H.Ü., durumu ağabeyi A.Ö.'ye bildirdi. Bunun üzerine A.Ö., bir marketten lavabo açıcı alarak lavaboyu açmaya çalıştı. Ancak iki farklı kimyasal maddenin reaksiyona girmesiyle büyük bir patlama yaşandı.
Patlama nedeniyle A.Ö.'nün üzerindeki kıyafetler tamamen erirken, vücudunun birçok bölgesinde yanıklar oluştu. Ağabeyine yardım etmek isteyen H.Ü. ise, eriyen kıyafetleri çıkarmaya çalışırken vücudunda yanıklar oluştu.
Ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Ö. ve H.Ü., yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.
Etiketler: #kimyasal madde #lavabo açıcı #patlama #hakkari
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