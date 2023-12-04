Bakan açıkladı: İlk 6 ayda 123 bin kişinin doğalgazı, 70 bin yurttaşın elektriği borç sebebiyle kesildi

Yayınlanma: 04.12.2023 - 12:35

Güncelleme: 04.12.2023 - 12:35

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2023 yılının ilk 6 ayında 122 bin 987 abonenin doğalgazının, 69 bin 278 abonenin de elektriğinin borçları sebebiyle kesildiğini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a, borçlarından dolayı doğalgazı ve elektriği kesilen abonelerle ilgili sayısal verilerin açıklanması istemiyle soru yöneltti.

Borç nedeniyle kesinti uygulanan elektrik abonelerin üçte ikisinin elektriğinin aynı gün içinde, beşte dördünün elektriği bir hafta içinde yeniden bağlanıyor olduğuna işaret eden Bayraktar şunları söyledi:

“Doğalgaz abonelerinin yarısından fazlasının doğal gazı aynı gün içinde, yaklaşık dörtte üçünün doğal gazı ise yine bir hafta içinde yeniden bağlanmaktadır. Borç ödenmemesi nedeniyle yaşanan kesintilerin genel itibarıyla fatura ödemesinin unutulması, bankadan kaynaklı problemler gibi sebeplerle gerçekleştiği değerlendirilmekle birlikte, elektrik gurubunda bu abonelerin büyük çoğunluğunu köy/yayla evi, yazlık gibi dönemsel kullanılan meskenler ile sezonluk ticarethaneler oluşturmaktadır.”

ANADOLU’DA DOĞALGAZ KULLANIMI DÜŞÜYOR MU?

Alparslan Bayraktar, CHP’li Gürer’in evinde doğalgaz olmasına rağmen kullanmayan yurttaşların durumuna ilişkin sorusunu da yanıtladı.

Gürer, “Anadolu’da gezdiğim yerlerde tespitimdir, evinde doğal gaz olmasına rağmen insanlar artık doğal gazı zorunlu hâller dışında kullanmayıp kömür kullanıyorlar ve bunların bir kısmı da kömürü desteklerden alınan kömürün satışı yoluyla temin ederek kullanıyorlar. Bu anlamda sizin bir ölçümünüz var mı? Yani Anadolu illerinde doğal gazın geçmişteki gibi doğal olarak tüketimi sürüyor mu, düştü mü?” şeklinde soru yöneltti.

"DOĞALGAZ TÜKETIMI YÜZDE 7,39 AZALDI"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2023 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre doğal gaz tüketiminde yüzde 7,30 düşüş yaşandığına da dikkat çekerek, “Söz konusu düşüş büyük oranda sanayi ve konutlarda kullanılan gazın azalmasından kaynaklanmaktadır. Konutlarda kullanılan gazın azalmasının sebebinin ise mevsim ortalamalarının üzerinde seyreden sıcaklık değerlerinden kaynaklandığı değerlendirilmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

GÜRER: YOKSULLUK HIZLA YAYILIYOR

Gürer ise 70 bine yakın elektrik abonesinin, borçlarından dolayı kesinti yaşamış olmasının Türkiye’de yaşanan hayat pahalılığı ile ilişkili olduğunu belirtti.

Gürer, şu ifadeleri kullandı:

“Doğalgaz fiyatlar artış doğalgaz kullanımını azalttığı da görülüyor. Vatandaş gelir gider dengesi şaştıkça giderlerini kısmaya çalışıyor. İhtiyaç sahiplerine elektrik tüketim desteği verildiği ve 4 milyon aşkın hanenin sosyal yardım aldığı günümüzde elektrik ve doğalgaz kesilenlerin varlığı sorunların derinleştiğinin de göstergesidir. Bakan doğalgazda kullanım düşmesi hava sıcaklığına, ödenmeyen faturaları unutkanlığa yorsa da daralan gelir ile artan geçim sıkıntısının bu sürece etkisi görmezden gelinemez.”