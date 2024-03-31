Hakkâri'de seçimi kim kazandı? Belediye başkanı kim oldu? Özbek ve Ölmez ne kadar oy aldı? 31 Mart 2024 Hakkâri yerel seçim sonuçları....

31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Hakkâri'de seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Hakkâri yerel seçim sonuçları....

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 17:59
Hakkâri'de seçimi kim kazandı? Belediye başkanı kim oldu? Özbek ve Ölmez ne kadar oy aldı? 31 Mart 2024 Hakkâri yerel seçim sonuçları....
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Hakkârililer 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Hakkâri'de seçimi hangi aday kazandı? 

HAKKARİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Cüneyt Özbek, AKP'den İsmet Ölmez, İYİ Parti'den Yaşar Yorulmaz, Zafer Partisi'nden Melis Yıldız Akın, Yeniden Refah Partisi'nden Osman Azizoğlu, ve DEM Parti'den ise Viyan Tekçe-Mehmet ve Sıddık Akış Hakkâri belediye başkan adayı olarak aday gösterildi.

HAKKARİ'DE SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Hakkâri'de "Cüneyt Özbek, İsmet Ölmez, Yaşar Yorulmaz ne kadar oy aldı" yurttaşlar tarafından merak ediliyor.

Hakkâri 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.


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