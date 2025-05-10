Hakkari'de serinlemek için dereye giren genç akıntıya kapıldı!

Yayınlanma: 10.05.2025 - 15:46

Güncelleme: 10.05.2025 - 15:46

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca Köyü'nde piknik yapmaya giden İ.K. (18) adlı genç, serinlemek için girdiği Avaşin Deresi'nde akıntıya kapıldı.

Kısa sürede gözlerden kaybolan genç için, ekipler ve çevredekiler tarafından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.