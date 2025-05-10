Hakkari'de serinlemek için dereye giren genç akıntıya kapıldı!
Yüksekova ilçesinde serinlemek için girdiği Avaşin Deresi'nde akıntıya kapılan 18 yaşındaki İ.K. adlı genç için arama çalışmaları başlatıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca Köyü'nde piknik yapmaya giden İ.K. (18) adlı genç, serinlemek için girdiği Avaşin Deresi'nde akıntıya kapıldı.
Kısa sürede gözlerden kaybolan genç için, ekipler ve çevredekiler tarafından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Etiketler: #akıntı #arama kurtarma #hakkari #dere
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