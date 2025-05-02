Ordu'da kaybolan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı

Ordu'da bir süredir kendilerinden haber alınamayan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı.

Ordu'da kaybolan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı
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AA
Yayınlanma: 02.05.2025 - 11:28

Ulubey Yenisayaca Mahallesi'nde yaşayan Süleyman E. (35) ve yanında bulunduğu belirtilen Gizem S'den (25) 2 gündür haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Ekipler, yaptıkları araştırmada Süleyman E'nin otomobilini, Kardeşler Mahallesi Küpkaya Kanyonu mevkisinde park halinde buldu.

Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kanyon çevresinde ve suda arama çalışması başlatan ekiplere, dalgıçlar da eşlik etti.


Etiketler: #Ordu #arama #arama çalışmaları

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