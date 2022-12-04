Hakkari'de taziyeye gidenleri taşıyan minibüsle kamyonet çarpıştı: 10 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde taziyeye gidenleri taşıyan minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

İHA
04 Aralık 2022 Pazar, 16:18
Hakkari'de taziyeye gidenleri taşıyan minibüsle kamyonet çarpıştı: 10 yaralı
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Dilimli Barajı yakınlarında taziyeye gidenleri taşıyan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, saman yüklü kamyonete yandan çarptı.

İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edilirken, kazada yaralanan 10 kişi ise ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.


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