Bitlis’te durdurulan minibüsten 60 kaçak göçmen çıktı

03 Aralık 2022 Cumartesi, 15:01

Bitlis-Merkez Sarıkonak köyü bölgesinde yol uygulaması yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Ekipler minibüste, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 60 göçmen yakaladı.

Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirtilen M.N ve M.A. gözaltına alınırken kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.