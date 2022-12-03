Bitlis’te durdurulan minibüsten 60 kaçak göçmen çıktı
Bitlis'te yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, durdurdukları bir minibüste 60 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Bitlis-Merkez Sarıkonak köyü bölgesinde yol uygulaması yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Ekipler minibüste, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 60 göçmen yakaladı.
Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirtilen M.N ve M.A. gözaltına alınırken kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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