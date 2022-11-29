Hakkari'de terör operasyonu: 16 gözaltı

Hakkari merkez ve 2 ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda, haklarında gözaltı kararı bulunan 16 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
29 Kasım 2022 Salı, 18:17
Hakkari'de terör operasyonu: 16 gözaltı
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde, 'Terör örgütüne üye olmak' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilere yönelik eşzamanlı operasyon düzenledi.

Farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.


hakkari Terör

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler