Van'da 'terör' operasyonu: 27 gözaltı
Van'da, geçen hafta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ekiplerce, 21-27 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 24 PKK/KCK ile 3 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler hakkında adli işlemler yapıldı.
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