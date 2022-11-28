Van'da 'terör' operasyonu: 27 gözaltı

Van'da, geçen hafta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.

AA
28 Kasım 2022 Pazartesi, 10:24
Van'da 'terör' operasyonu: 27 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerce, 21-27 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 24 PKK/KCK ile 3 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlemler yapıldı.


Van fetö Operasyon

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