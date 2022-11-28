Son Dakika... Taksim saldırısında kaçan terörist Bilal Hassan'ın görüntüsü ortaya çıktı

28 Kasım 2022 Pazartesi, 14:49

13 Kasım'da İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana gelen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Bilal Hassan'ın 13 Kasım'da İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısını organize ettiği ve patlayıcıyı temin ederek kadın terörist Ahlam Albashır'a verdiği belirtiliyor.

Bilal Elhac Maoas'ın saldırı sonrası yurtdışına kaçtığı tespit edilmişti.