Son Dakika... Taksim saldırısında kaçan terörist Bilal Hassan'ın görüntüsü ortaya çıktı
Son dakika gelişmesi... Beyoğlu'nun merkezi İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü terör saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan olarak bilinen Bilal Elhac Maoas adlı teröristin PYD/YPG terör örgütü adına Suriye'de faaliyet gösterirken çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı.
13 Kasım'da İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana gelen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmişti.
Bilal Hassan'ın 13 Kasım'da İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısını organize ettiği ve patlayıcıyı temin ederek kadın terörist Ahlam Albashır'a verdiği belirtiliyor.
Bilal Elhac Maoas'ın saldırı sonrası yurtdışına kaçtığı tespit edilmişti.
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