Hakkari'de trafik kazası: 7 yaralı

Hakkari-Van karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

İHA
17 Haziran 2022 Cuma, 23:02
Hakkari'de trafik kazası: 7 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, kaza kent merkezinden 25 kilometre mesafede bulunan Hakkari-Van karayolu Erziki mevkiinde meydana geldi.

Plakaları öğrenilemeyen iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu bir araçta 2, diğer araçta ise 5 kişi olmak üzere 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.


hakkari Van Erziki
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