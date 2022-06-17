Hakkari'de trafik kazası: 7 yaralı
Hakkari-Van karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza kent merkezinden 25 kilometre mesafede bulunan Hakkari-Van karayolu Erziki mevkiinde meydana geldi.
Plakaları öğrenilemeyen iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu bir araçta 2, diğer araçta ise 5 kişi olmak üzere 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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