Feci kaza: Otoyolda otomobiller çarpıştı, çok sayıda yaralı var

Mersin'de otoyolda iki otomobil çarpıştı. Kaza sonucunda 5 kişi yaralandı.

İHA
17 Haziran 2022 Cuma, 16:36
Feci kaza: Otoyolda otomobiller çarpıştı, çok sayıda yaralı var
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Mersin’in Tarsus ilçesinde otoyolda iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. 

Kaza, TAG Otoyolu Tarsus-Adana bölümü Kavşaklar bölgesinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 45 yaşındaki Şule Pan'ın kullandığı 01 AAD 192 plakalı otomobil, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Pozantı yol ayrımında, 55 yaşındaki Burhan Kakaç idaresindeki 80 ABE 284 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı gören sürücülerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. 



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