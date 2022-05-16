Hakkâri'de yıldırım düştü: 30 küçükbaş öldü

Hakkâri'de sağanak sırasında yıldırım düştü. Olayda, otlaktan ağıla götürülen 30 küçükbaş öldü.

DHA
16 Mayıs 2022 Pazartesi, 17:30
Hakkâri'de yıldırım düştü: 30 küçükbaş öldü
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Hakkâri'nin Yüksekova ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Kadıköy'de yağmurla birlikte yıldırım da etkili oldu. Köyün yakınında otlatılan koyunlar ağıllara götürülürken yıldırım düştü. Yıldırım isabet eden 30 koyun öldü. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, alanda inceleme yaptı. Hayvanları ölen bölge halkı, yetkililerden yardım istedi.


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