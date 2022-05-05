Sivas'ta feci ölüm: Mantar toplamaya çıktı, yıldırım çarptı
Sivas'ta mantar toplamaya çıkan 62 yaşındaki Alaattin Öztürk, yıldırım düşmesi sonucunda hayatını kaybetti.
Sivas'ın Divriği ilçesinde mantar toplarken üzerine yıldırım düşen şahıs hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Purunsur Mahallesi Göldağı mevkisinde mantar toplayan 62 yaşındaki Alaattin Öztürk'e yıldırım isabet etti. Öztürk, olay yerinde yaşamını yitirdi. Öztürk'ün cansız bedeni, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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