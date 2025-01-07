Hakkari'de 'yurtta kız kaçırıldı' iddialara açıklama

Yayınlanma: 07.01.2025 - 11:43

Güncelleme: 07.01.2025 - 11:46

Hakkari Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 7 Ocak 2025 günü saat 01.40 sıralarında Merzan Mahallesi KYK Kız Yurdu arkasında bir kadının gri renkli bir araca zorla bindirildiği ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekibinin hemen olay yerine hareket ettiği belirtildi.

Buna göre; Katramaz Köprüsü yakınında bahse konu gri renkli araç durduruldu. Aracın arka yolcu kısmındaki H.P. ile burada görüşüldü.

H.P. isimli kız öğrenci, polise verdiği ifadede, ‘Yakın zamanda erkek arkadaşım hayatını kaybetti. Bu nedenle bunalıma girdim. Bir miktar alkol aldım. Ancak kendimdeyim. M.M. isimli şahıs ile dertleşmek amacıyla araca kendi rızasıyla bindim. Yurt arkasına giderek burada duygusal anlar yaşadım. M.M. isimli arkadaşım beni sakinleştirmeye çalıştı. Ayakta durmakta zorlandığım için kendisine tutundum. Herhangi bir zorla arabaya bindirmem olmadı’ beyanında bulundu.

SERBEST BIRAKILDILAR

H.P. isimli kız öğrenci, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünde verdiği ifadesinde ise darp cebir olmadığını, tehdit ve hakarete maruz kalmadığını, kimseden dava ve şikayeti olmadığını beyan etti.

M.P. şahıs, hastaneye götürüldü, kadının taburcu olması üzerine adli rapor düzenlendi. Her iki şahıs da polis merkezinden serbest bırakıldı.