Hakkari'de 'yurtta kız kaçırıldı' iddialara açıklama
Hakkari’deki Kredi Yurtlar Kurumu Kız Yurdunda silah zoruyla 20 yaşındaki bir kızın kaçıldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Hakkari Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 7 Ocak 2025 günü saat 01.40 sıralarında Merzan Mahallesi KYK Kız Yurdu arkasında bir kadının gri renkli bir araca zorla bindirildiği ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekibinin hemen olay yerine hareket ettiği belirtildi.
Buna göre; Katramaz Köprüsü yakınında bahse konu gri renkli araç durduruldu. Aracın arka yolcu kısmındaki H.P. ile burada görüşüldü.
H.P. isimli kız öğrenci, polise verdiği ifadede, ‘Yakın zamanda erkek arkadaşım hayatını kaybetti. Bu nedenle bunalıma girdim. Bir miktar alkol aldım. Ancak kendimdeyim. M.M. isimli şahıs ile dertleşmek amacıyla araca kendi rızasıyla bindim. Yurt arkasına giderek burada duygusal anlar yaşadım. M.M. isimli arkadaşım beni sakinleştirmeye çalıştı. Ayakta durmakta zorlandığım için kendisine tutundum. Herhangi bir zorla arabaya bindirmem olmadı’ beyanında bulundu.
SERBEST BIRAKILDILAR
H.P. isimli kız öğrenci, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünde verdiği ifadesinde ise darp cebir olmadığını, tehdit ve hakarete maruz kalmadığını, kimseden dava ve şikayeti olmadığını beyan etti.
M.P. şahıs, hastaneye götürüldü, kadının taburcu olması üzerine adli rapor düzenlendi. Her iki şahıs da polis merkezinden serbest bırakıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan yeni asgari ücret çıkışı
- Bağımsız Milletvekili Salih Uzun'dan açıklama
- 'Erdoğan, Akşener'i istifadan vazgeçirdi'
- 'Abdullah Öcalan evlenmek istiyor'
- MHP'den istifa etti: 'Susturamayacaklar'
- Şüpheli araçtan 'kadın cesedi' çıktı
- İmralı senaryosu
- Roketsan’ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu
- Arçelik'ten şok karar: Dev fabrika kapatılıyor!
- 'Ödeme' iddiası: Vedat Milor'dan açıklama