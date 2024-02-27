Hakkında arama kararı olan FETÖ üyesi Kayseri'de yakalandı!
Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan 1 kişi yakalandı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı ile "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan 1 kişi, Melikgazi ilçesinde yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.
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