Hakkında arama kararı olan FETÖ üyesi Kayseri'de yakalandı!

Yayınlanma: 27.02.2024 - 10:29

Güncelleme: 27.02.2024 - 10:29

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı ile "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan 1 kişi, Melikgazi ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.