Hakkında arama kararı olan FETÖ üyesi Kayseri'de yakalandı!

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan 1 kişi yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 27.02.2024 - 10:29
Hakkında arama kararı olan FETÖ üyesi Kayseri'de yakalandı!
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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı ile "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan 1 kişi, Melikgazi ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.


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