Hakkında soruşturma izni verilen Başkan Sengel'e belediye çalışanlarından destek

23 Aralık 2022 Cuma, 16:11

İzmir'in Selçuk ilçesinde geçen yılın mart ayında, AKP İlçe Başkanı Selim Girbiyanoğlu ve beraberindekiler tarafından izinsiz olarak ilçenin birçok noktasına asılan "Love Erdoğan" pankartlarını kaldırttığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı'nın hakkında soruşturma izni verdiği Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e destek sürüyor.

BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDE TOPLANDILAR

CHP Selçuk ilçe teşkilatının ardından belediye personeli de bugün basın açıklaması yaparak Başkan Sengel'e destek verdi. Belediye binası önünde toplanan ve "Ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganı atan çalışanlar, şu açıklamayı yaptı:

"Belediye başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel, izinsiz bir reklam afişini yasa gereği kaldırdığı için suçlanmaktadır. Başkanımız, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası tehdidi ile karşı karşıya bırakılmıştır. Göreve geldiğinden bugüne kadar Efes Selçuk halkının ihtiyaçlarını karşılamak için çalışırken her zaman kanunları rehber edinen belediye başkanımızın böyle bir suçlamayla karşı karşıya bırakılması, hiç inandırıcı ve ikna edici değildir. Biz, başkanımızın toplumsal adalet ve kamu hukukunu aynı anda sağlayabilen bir başkan ve bir hukukçu olduğuna sayısız kez şahit olan Efes Selçuk Belediyesi emekçileri olarak, bu suçlamaların hukukla ilgili olmadığını düşünmekteyiz.

"KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Belki de belediye başkanımız Sayın Filiz Ceritoğlu Sengel, kentimize yaptığı hizmetler için cezalandırılmak istenmektedir. Biz bunu düşünmek dahi istemiyoruz ve ilgili merciler tarafından dönülmesi gereken bir yanlış olarak değerlendirmeyi tercih ediyoruz. Bu cezalandırma girişimi ve alınan kararlar asla kabul edilebilir değildir. Parkları inşa eden, yolları yapan, sokakları temizleyen ve tüm Efes Selçuk kentinin kamusal hizmetlerini sürdüren belediye emekçileri olarak ilan ederiz ki eğer başka hesaplarla belediye başkanımıza yönelecek bir tehdit niyetinde olanlar varsa karşılarında bizleri bulacaklardır. Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel yalnız değildir, yüzlerce belediye emekçisi ve hiçbir ayrım gözetilmeksizin tüm Efes Selçuk halkı belediye başkanımızın yanındadır.”