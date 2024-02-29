Hakkında uzaklaştırma kararı alınan Fırat Tanış'tan ilk açıklama!

Piyanist ve besteci İklim Tamkan'ın kendisini psikolojik şiddete maruz bıraktığı, tehdit ettiği ve ısrarlı takipte bulunduğu gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldırdığını belirttiği oyuncu Fırat Tanış'tan açıklama geldi. Açıklamasında, 6284 Sayılı Yasa'ya atıfta bulunan Tanış "Sükutum ikrar değil, yasanın varlığına duyduğum saygıdan" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.02.2024 - 14:23
Hakkında uzaklaştırma kararı alınan Fırat Tanış'tan ilk açıklama!
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Piyanist ve besteci İklim Tamkan tarafından, hakkında psikolojik şiddet, tehdit ve ısrarlı takip gerekçesiyle uzaklaştırma kararı alınan oyuncu Fırat Tanış açıklamada bulundu.

Tanış, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 6284 Sayılı Yasa'ya atıfta bulunarak "Sükutum ikrar değil, yasanın varlığına duyduğum saygıdan" dedi.

Fırat Tanış'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

NE OLMUŞTU?

İklim Tamkan, Eylül 2023'te beraberliğini sonlandırdığı oyuncu Fırat Tanış'ın kendisini psikolojik şiddete maruz bıraktığı, tehdit ettiği ve ısrarlı takipte bulunduğu gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldığını duyurmuştu.

Tamkan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer vermişti:

"Eylül ayı sonunda beraberliğimi sonlandırdığım Nuri Fırat TANIŞ’ın ayrılık sonrasında beni, ailemi ve yakınlarımı içine çektiği süregelen ağır psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takip sarmalına karşı uzaklaştırma kararı almış bulunuyorum.

Yaşadığım bu tecrübe benim için 'yanlış bir seçimdi' deyip geçemeyeceğim kadar yıpratıcı ve ürkütücü, sürreal bir hikayeye dönüşmüştür.

Maruz kaldığım şiddet sarmalı bana, aileme ve yakın çevreme şu ana dek hiç karşılaşmadığımız, tanık olmadığımız tarifi ve tahmini mümkün olmayan hisler yaşatmış ve bizde derin yaralar açmıştır.

Daima her türlü canlıya sevgi ve saygıyla yaklaşmayı ilke edinmiş biri olarak böylesi bir durumda toplumsal, ahlaki ve vicdani sorumluluk taşıdığımın farkındayım.

İnandığım değerler, öz saygım ve öngörülerim bu kişinin bir şiddet faili olduğu bilgisini hemcinslerimle ve kamuoyu ile paylaşma zorunluluğunu doğurdu.

Bu şiddet zincirini kırmayı bir sorumluluk olarak görüyorum ve bu zincirin sessiz bir halkası olmayı reddediyorum.

Uzaklaştırma kararının, gördüğüm şiddet sonrasında bozulan ruh ve beden sağlığıma tekrar kavuşma sürecinde önemli bir rol oynayacağına inanıyorum.

Şahsın beni maruz bırakmış olduğu eylemler kişilik haklarıma açıkça bir saldırıdır ve Türk Ceza Kanunu kapsamında birden fazla suçun konusunu oluşturabilecek niteliktedir.

İçinde yaşadığımız toplumun her hücresine nüfuz etmiş erkek egemen zihniyetin davranış kalıplarına ve yargılarına boyun eğmeyi reddediyorum.

Yaşadığım bu korkunç sürecin bende yaratmış olduğu tahribatı tümüyle onarabilecek hiçbir merci olduğunu düşünmüyorum.

Özetle, bu eylem epeydir gölgede kalmış bir gerçeğin günyüzüne çıkarılmasından ibarettir. Maruz kaldığım psikolojik şiddet, tehdit ve ısrarlı takip sarmalı fail tarafından sonlandırılmadığı takdirde eken biçecektir, eden bulacaktır.

Çünkü hiç korkmuyorum. Kamuoyuna saygıyla."


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