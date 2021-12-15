Haklarını Kayı İnşaat işçileri Kartal Adliyesi önünde buluştu

15 Aralık 2021 Çarşamba, 15:50

İnşaat-Sen Kayı İnşaat İşçileri Koordinasyonu, "İşçilerin hakkını batan şirketlere yedirmeyiz" diyerek Kayı İnşaat’ın konkordato davası öncesinde Kartal Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamada konuşan Kayı İnşaat İşçisi Murat Toksöz 2 yıldır haklarının peşinde olduğunu belirtti.

Toksöz şunları söyledi:

"Bizler 2019'dan bu yana bu alacağın peşinde koşuyoruz. Bize söz verip oyaladılar. 2 senedir sendikamızla mücadele ederek işi çözüm noktasına getirdik. Bizim şimdi görülecek bir davamız var, mahkeme heyetinin vereceği karar inşallah bizim yüzümüzü güldürecek bir karar olur. Bu insanları bu kadar yorduğunuz yeter. Yağmurda çamurda insanları rezil ettiğiniz yeter. Çoğu insanın yuvası dağıldı, çocuklarının geleceği ile oynadınız. Artık bunları görün, bu insanların yüzünü güldürün.

Biz 2019'dan beri mücadelemize devam ediyoruz. Bugüne kadar geldiğimiz süreç içerisinde başta İnşaat-Sen'e teşekkür ediyorum. Çünkü onlar yaklaşık bir senedir yağmurda kar kış demeden hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar. Bugün de burada toplandıysak onların sayesinde hakkımızı almak için toplandık. Bugün mahkememiz var. Biz adalet istiyoruz. Adalet bankaların değil, batan firmaların değil işçilerin yanında olsun. Biz devlet işçilerin yanında olsun diyorduk. Ne yazık ki devletimiz işçileri batan şirketlerle baş başa bıraktı. Bizi terk ettiler. Biz ne olursa olsun haklarımızın peşini bırakmayacağız. Sonuna kadar haklarımızı arayacağız."

“DEVLET İŞÇİLERİ BATAN ŞİRKETLERLE BAŞ BAŞA BIRAKTI”

Kayı İnşaat İşçisi Abdülsamet Kete ise devletin işçileri batan şirketler işe baş başa bıraktığını söyledi. Kete, "Biz 2019'dan beri mücadelemize devam ediyoruz. Bugüne kadar geldiğimiz süreç içerisinde başta İnşaat-Sen'e teşekkür ediyorum. Çünkü onlar yaklaşık bir senedir yağmurda kar kış demeden hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar. Bugün de burada toplandıysak onların sayesinde hakkımızı almak için toplandık. Bugün mahkememiz var. Biz adalet istiyoruz. Adalet bankaların değil, batan firmaların değil işçilerin yanında olsun. Biz devlet işçilerin yanında olsun diyorduk. Ne yazık ki devletimiz işçileri batan şirketlerle baş başa bıraktı. Bizi terk ettiler. Biz ne olursa olsun haklarımızın peşini bırakmayacağız. Sonuna kadar haklarımızı arayacağız" ifadelerini kullandı.

“ADALET SARAYI ADALETİN VARSA İŞÇİLERİN HAKKINI VER”

Kayı İnşaat İşçisi Sinan Ekinci ise şöyle konuştu:

Arkadaşlar Adalet Sarayı'na şöyle bir dönelim. Bakın ne güzel Adalet Sarayı yazıyor. Eğer adaletin varsa Adalet Sarayı adaletli davran. Bu işçinin hakkını bugün ver. Adaletliysen bu işçinin hakkını vermek zorundasın.

“YİNE HAKKIMI ALAMAM DİYE ARTIK MESLEĞİ BIRAKTIM”

Bir diğer Kayı İnşaat İşçisi Saffet Dağlı ise “Türkiye’de insanlar artık hakkını alamadıkları için çalışmaktan korkuyor.” dedi. Konuşmasının tamamı şu şekilde: Merhaba ben Hatay'dan geliyorum. 12 saat yol geldim. Yaklaşık 2 senedir alacaklarımız için uğraşıyoruz. Ben mesleği bıraktım çünkü artık çalışmaktan korkuyorum. Çalıştığım yerde yine aynı durum olacak. Şu an da köye gittim, çiftçilik yapıyorum. Ama onu da yapamıyorum çünkü gübre mazot aldı başını gidiyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Burada haklarımızı almaya çalışıyoruz, 2018 Aralık ayından beri maaş almaya çalışıyoruz. Bu inşaatları dikiyoruz, şu bankalara yaptığının üçte birini işçiler için yapsa devlet. Koskoca binaları işçiler yapıyor ama para almaya gelince adalet diye bir şey yok. Ondan sonra Türkiye'de işsizlik var diyorlar. Adamlar çalışmaya korkuyor. Çalışıp karşılığını alamadıktan sonra ne anlamı var" diye konuştu.