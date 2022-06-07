Hakmar, 'son kullanma tarihi geçen ürünleri satmayı reddeden' işçiyi Kod 46 ile işten attı

07 Haziran 2022 Salı, 15:19

Ünlü market zinciri Hakmar'da iddiaya göre usülsüz işten çıkarmalar yaşanıyor. Erenler Hakmar Şubesi’nde Şener Demir’in işten atılmasının ardından bu kez de Pamukova Şubesi’ndeki Mustafa İp, işten çıkarıldı.

Mağaza Market-Sen yaptığı yazılı açıklamada, “Pamukova’daki Hakmar şubesinde 5 yılı aşkın süredir çalışan Mustafa İp Kod 46 ile işten atılmıştır. Hakmar’da pazarlama müdürleri ve bölge sorumlularının inisiyatifinde ilerleyen bu usulsüzlükler, Hakmar patronlarının sorumluluğundadır. Başta Sakarya olmak üzere Hakmar şubelerinde süren usulsüzlüklere karşı Mağaza Market-Sen sessiz kalmayacak. Hakmar patronları, işçileri bahanelerle işten atıp sicilini karalamaktan, kıdem tazminatına el koymaktan vazgeçecek” ifadelerine yer verildi.

Pamukova’daki olayla birlikte Hakmar’ın Sakarya’da işten çıkarttığı sayı böylece 3 oldu.

?? Market İşçilerine Sahip Çıkmak İçin#HakmaraGitme



Son kullanma tarihi yaklaşan ürünleri işçilere sattırmaya çalışan Sakarya Hakmar, kabul etmeyen ve hakkını arayan işçileri Kod 46 ile işten atıyor. Sessiz kalmayalım??



Açıklamamız: https://t.co/coU3aDnhLs pic.twitter.com/TgmIpoRQyy — Mağaza Market-Sen (@MagazaMarketSen) June 7, 2022

'BOZUK ÜRÜN SATMADIĞI İÇİN İŞTEN ATILDI'

Pamukova’daki Hakmar şubesinde son kullanma tarihi geçen içecekler, iddiaya göre pazarlama müdürü tarafından fiyat verilip “indirimli sat” denilerek, 5 yılı aşkın süredir çalışan Mustafa İp’e gönderildi. Mustafa İp, iddiaya göre son kullanma tarihi geçen ürünleri satmayı reddetti.

İp, ürünleri imha ettiği görüntüleri, bölge sorumlusu ve pazarlama müdürüne gönderdi. Kısa süre sonra mağazadaki bir işçinin kasadan yanlış ürünler geçmesinin sorumluluğu da iddiaya göre mağaza müdürü olan Mustafa İp’e yüklendi ve Kod 46 ile işten atıldı.

'SAHTE DİLEKÇE İLE KOD 29’DAN İŞTEN ATILDI' İDDİASI

Mağaza Market-Sen’e ulaşan diğer işçi ise 2018 yılında yine Sakarya Erenler’deki Hakmar şubesinde Kod 29 ile işten atıldı. Cirosu düşük mağazaya bin ton domates gönderen bölge sorumlusu, iddiaya göre “yarı fiyatına sat” diyerek ürünleri satışa çıkarttı. Çürük domatesleri sattığı öne sürülerek işçi önce istifaya zorlandı.

2 yıllık kıdem tazminatından vazgeçen işçi istifasını verdi. Ancak iddiaya göre; sorumlular işçinin yazısını ve imzasını taklit ederek “Çürük domatesleri ben sattım, suç benim” şeklinde bir dilekçe hazırladı. Bu dilekçeye dayanarak, işçinin Kod 29 ile işten atıldığı öne sürüldü.

Market-Sen'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

1. Bozuk ürün sattıran, suçu işçilere yıkan, işçileri işsiz-ekmeksiz bırakan Hakmar patronlarına karşı herkesi işçilere sahip çıkmaya davet ediyoruz. Hakmar’dan alışveriş yapmamaya çağırıyoruz.

2. Tarım ve Orman Bakanlığı’nı tüm Hakmar şubelerini denetlemeye, bozuk ürünler hakkında işlem yapmaya, işçileri değil patronları cezalandırmaya çağırıyoruz.

3. Çalışma Bakanlığı, tek bir soruşturmaya dahi gerek duyulmadan, delilsiz ve haksız bir şekilde işsiz bırakılan bütün işçilerden sorumludur. Bu sorumluluğunu bakanlığa hatırlatıyoruz. İşten atılan Hakmar işçileri için gerekli soruşturma süreçleri yürütülsün.