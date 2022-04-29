İşten çıkartılan Pegasus çalışanın avukatı ilk kez Cumhuriyet’e konuştu: ‘Pegasus’tan 'Ya istifa et, ya biz seni işten çıkartacağız’ diye aradılar!

29 Nisan 2022 Cuma, 22:06

Pegasus Hava Yolları'nın bir grup çalışanın içki masasında fotoğraf çekilerek sosyal medyada "Kadir Gecesi özel" ifadeleriyle paylaşan 1 işçisini işten çıkardığı belirtilmişti.

Pegasus’tan yapılan açıklamada söz konusu olayla ilgili inceleme başlatıldığı duyurularak, “Konunun acilen şirketimizin etik-ahlak kuruluna aktarıldığını, gerekli aksiyonların ivedilikle alınacağını bildirmek isteriz. Kurullarımız, tüm çalışanlarımız için istisnasız uygulanmaktadır” denilmişti.



SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Gecesi sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Pegasus çalışanları hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama”suçundan soruşturma başlatılmıştı.

İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİNİN AVUKATI CUMHURİYET’E KONUŞTU

Konuya ilişkin Pegasus çalışanın avukatı Kerem Donat, ilk kez Cumhuriyet’e konuştu. Donat, Yeni Akit Gazetesi’nin müvekkilinin de aralarında bulunduğu 8 kişiyi hedef gösterdiğini söyledi. Donat ayrıca, Pegasus’un, fotoğrafta bulunan 8 kişi içerisinden sadece fotoğrafı paylaşan müvekkili hakkında işten çıkarma işlemi yaptığını belirtti.

“SAVCILIK KARAR VERECEK”

Donat, “Müvekkilimin de aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında şimdi 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasından bir soruşturma başlatılmış olabilir ama bunun nasıl devam edeceği, nasıl ilerleyeceği sonucunda savcılık karar verecek. Henüz savcılığa intikal eden bir durum yok diye biliyorum” diye konuştu.

“VALİLİKTEN KORUMA TALEBİNDE BULUNACAĞIZ”

Avukat Donat, “Müvekkilimin ve diğer Pegasus çalışanlarının doğal koşullarda normal bir hukuk devletinde ifadesi alınır ve serbest bırakılır” dedi. Donat ardından, Pegasus çalışanı 8 kişinin sosyal medyada toplumun bir kesimi tarafından ciddi tehdit ve hakaretlere maruz kaldığını açıkladı.

Donat, konuyla ilgili valilikten koruma talebinde bulunacaklarını aktararak "Bu tehdit ve hakarette bulunan kişileri de tek tek saptıyoruz. Onlarla ilgili de şikâyette bulunacağız” ifadelerine yer verdi.

“ASIL SUÇU İŞLEYEN PAYLAŞIMLARI DIŞARIYA SIZDIRANLARDIR”

Müvekkilinin şahsi sosyal medya hesabının kilitli ve dışarıya kapalı olduğunu belirten Donat, “Asıl burada bir suça maruz bırakılan, suç fiilinin isnat edileceği kişiler varsa onlar bu paylaşımları dışarıya sızdıranlardır” diye konuştu.

Gibi dizisindeki, ‘Gerçeklerin bir kıymeti yok ki. Genel kanı neyse onu yaşıyoruz’ repliğini anımsatan Donat, “Şuan Türkiye’nin geldiği noktada oraya evrilmiş durumda. Dini duygular bu kadar kolay aşağılanacak bir şey değil” dedi.

ANAYASA VURGUSU

Donat açıklamasının devamında şunları belirtti:

Türkiye Cumhuriyet’inin bir Laik devlet olması sebebiyle ramazan diye bir tabir bizde açıkçası olmadığı, bu toplumun bir kesimini ilgilendiren başka bir takvime göre icra edilen bir ay. Bizi yaşam tarzımızı alakadar edecek, bununla ilgili baskı görmemize sebep olacak bir şey değil. Ama genel kanı neyse onu yaşıyoruz. Vay efendim Kadir Gecesi nasıl içersiniz? Bununla ilgili nasıl paylaşım yaparsınız, hatta paylaşım yaptınız nasıl dalga geçersiniz? Yani dini dogmalar sahiplerini bağlar. Yani inanmayanlar için bu herhangi bir yaptırıma dini olarak sebep gösterilemez. Ayrıca böyle bir suç varsa şayet bu bize göre suç değildir. Çünkü bu ülke de ifade hürriyeti diye bir şey söz konusudur. Bu ülkenin Anayasa’sının ilk üç maddesinin gerçekliği ortadadır. Anayasa’nın 24. maddesine göre din ve vicdan hürriyeti sadece dindarları değil, inanmayanları veya inansa bile buna göre yaşamayanları korur.

Donat, yandaş medya tarafından hedef gösterilen müvekkilinin yurttaşlar tarafından tehdit edildiği ve asıl mağdurun müvekkilinin olduğunu söyledi.

PEGASUS’TAN 'İSTİFA ET' TELEFONU

Pegasus yetkililerinin müvekkilini arayarak, “Ya istifa et, ya biz seni işten çıkartacağız” dediğini aktaran Donat, “Biz de tercihimizi onların işten çıkartması yönünde kullandık. O sebeple işten çıkarttılar. 8 yıllık bir kabin memuru büyük ihtimalle yakın bir tarihte kabin amiri olacaktı” ifadelerine yer verdi.

Donat, açıklamasının devamında şunları belirtti:

Bir kimsenin özel hayatında suçsa da bu yüz kızartıcı bir suç değil, hırsızlık değil. İş hayatına yansıması, iş hayatına yansımasından dolayı mütevellit aynı zamanda sosyal yaşamına, hayatını etkilemesi şuan tehdit ve şantajlarla inanılmaz bir şekilde hakaretlerden korkmuş bir vaziyette.

"KİMSE KENDİSİNİ KOLLUK VE YARGI YERİNE KOYAMAZ"

Avukat Kerem Donat, “Şimdi toplumda kimse kendisini kolluk yerine, kimse kendisini yargı yerine koymaması gerekir. Ama maalesef bize şuan baskın olan bir de baskın olmaktan yana yakın zamanda da poh pohlanan endişeli tırnak içinde muhafazakârlarımız var biliyorsunuz. O sebeple geldiğimiz nokta bu. Bununla mücadele edeceğiz. Umarım sivil toplumda arkamızda olur. Açıkçası siyasetten herhangi bir destek beklemiyoruz” diyerek açıklamasını sonlandırdı.