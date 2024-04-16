Halay çekme sırasında bıçaklı kavga: 4 yaralı

Yayınlanma: 16.04.2024 - 09:49

Güncelleme: 16.04.2024 - 09:49

Vezirköprü ilçesi Adetepe Mahallesi’nde bir nişan merasiminde halay çekme esnasında kavga çıktı.

Kavgada E.G., M.G., E.G. ve S.K. bıçaklanarak yaralandı.

Sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan E.G. ve E.G. burada yapılan tedavi sonrasında taburcu edilirken, M.G.’nin tedavisinin devam ettiği, S.K.’nin ise yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.A. (25) ve R.A. (22) adliyedeki işlemleri sonrası çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.