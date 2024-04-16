Halay çekme sırasında bıçaklı kavga: 4 yaralı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde nişan merasiminde çıkan kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralanırken, olayla ilgili 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Vezirköprü ilçesi Adetepe Mahallesi’nde bir nişan merasiminde halay çekme esnasında kavga çıktı.
Kavgada E.G., M.G., E.G. ve S.K. bıçaklanarak yaralandı.
Sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan E.G. ve E.G. burada yapılan tedavi sonrasında taburcu edilirken, M.G.’nin tedavisinin devam ettiği, S.K.’nin ise yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan M.A. (25) ve R.A. (22) adliyedeki işlemleri sonrası çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'a 'Uçum' ve 'Bursalı' çağrısı
- AKP ve MHP’liler erteliyordu
- AKP'nin teklifi oy çokluğuyla reddedildi
- Tevfik Göksu'nun grup başkanvekilliği görevi sona erdi
- CHP'li başkanın ifadesi ortaya çıktı!
- CHP heyeti Antalya Adliyesi önünden seslendi
- CHP ve AKP'nin başkanvekilleri belli oldu
- Demirtaş'tan kendisine 'gerizekalı' diyen Ural'a yanıt!
- Genel Başkan adayı Dervişoğlu'ndan flaş açıklama
- Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu