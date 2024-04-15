Anbean kameraya yansıdı... Sokakta komşu kavgası!

Bursa'da komşular arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Sokak ortasında erkekler yumruklarla birbirine girdi.

DHA
Yayınlanma: 15.04.2024 - 09:47
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Olay, gece saatlerinde Osmangazi İlçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi.

Komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü.

Sokak ortasında başlayan kavgada, komşu erkekler birbirlerine vururken olayı gören mahalleli kavgaya müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı.

Kavga anı yurttaşlar tarafından cep telefonu ile görüntüledi.


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