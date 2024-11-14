Hepsi birer servet değerinde: Sinema tarihinin en pahalı film afişleri

1. Metropolis (1927) – $690,000

Fritz Lang’ın bilim kurgu klasiği "Metropolis" afişi, 1920’lerin Alman dışavurumculuk akımının önemli bir eseri. Sadece birkaç adet kalmış olan bu nadir afiş, yıllar içinde koleksiyonerlerin gözdesi haline gelmiş ve 2005 yılında $690,000 gibi devasa bir fiyata satılmış.