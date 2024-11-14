Hepsi birer servet değerinde: Sinema tarihinin en pahalı film afişleri
Sinema tarihinin ikonik posterleri, yalnızca film dünyasında değil, koleksiyonerlerin dünyasında da büyük bir değer taşıyor. Özellikle nadir bulunan ya da kült hale gelen eski film afişleri, açık artırmalarda rekor fiyatlarla el değiştiriyor. Bu afişler, sanat ve sinema tarihine duyulan hayranlığı gösteren ve sinemanın büyüsünü evimize taşıyan önemli parçalar. İşte, bugüne kadar satılmış en pahalı 10 film afişi ve hikayeleri...
1. Metropolis (1927) – $690,000
Fritz Lang’ın bilim kurgu klasiği "Metropolis" afişi, 1920’lerin Alman dışavurumculuk akımının önemli bir eseri. Sadece birkaç adet kalmış olan bu nadir afiş, yıllar içinde koleksiyonerlerin gözdesi haline gelmiş ve 2005 yılında $690,000 gibi devasa bir fiyata satılmış.
2. Dracula (1931) – $525,800
Bela Lugosi’nin ikonik Dracula’sı, film tarihinin en tanınmış korku karakterlerinden biri. Filmin ilk gösterimi için hazırlanan bu afiş, 2017’de yapılan bir açık artırmada yarım milyon dolardan fazlaya satıldı.
3. The Mummy (1932) – $453,500
Korku klasiklerinden biri olan "The Mummy"nin bu afişi, nadirliği ve nostaljik tasarımıyla dikkat çekiyor. Boris Karloff’un canlandırdığı mumya karakteri, posteri koleksiyonerlerin vazgeçilmezleri arasına sokuyor.
4. King Kong (1933) – $388,375
King Kong’un afişi, Hollywood’un "canavar" filmlerinin başladığı dönemlerden kalma bir eser. 1933 yapımı filmin orijinal afişi, 90 yıldan fazla süredir koleksiyonerler arasında en çok aranan parçalar arasında.
5. Casablanca (1942) – $400,000
Sinema tarihinin unutulmaz aşk hikayesi "Casablanca"nın afişi de bu listeye dahil. Humphrey Bogart ve Ingrid Bergman’ın yer aldığı ikonik tasarım, birçok koleksiyoner için paha biçilmez bir sanat eseri.
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