‘Halı’ cinayetine ilişkin tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Sancaktepe’de halı yüzünden çıkan tartışma sonucunda 24 yaşındaki genci silahla vurarak öldüren şüpheli, “kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Şüpheli, “Korkutmak için ateş ettim. Öldürme kastıyla hareket etmedim” diyerek kendini savundu.
Sancaktepe’de 9 Eylül’de meydana gelen olayda, balkonda asılı olan yıkanmış halının suyunun akmasından rahatsız olan kiracı 37 yaşındaki Refai K., üst katında oturan ev sahibiyle tartıştı.
Balkona asılan halıdan rahatsız olan alt kattaki kiracı Refai K., silahla baba ve oğluna kurşun yağdırdı. Önce baba Adem Ebik'i silahla kolundan yaralayan şüpheli, ardından hıncını alamayıp silahla kapıyı zorlayarak üst kattaki Adem Ebik'in evine girdi.
Adem Ebik'in olaydan habersiz olan ve yatak odasında bulunan 24 yaşındaki oğlu Muhammet Ebik'i silahla göğsünden vurdu. Yere yığılan genç hayatını kaybetti.
TUTUKLANDI
Cinayete ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüpheli Refai K., ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETTİM"
Şüphelinin mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı. Refai K. ifadesinde, “Korkutmak için ateş ettim. Öldürme kastıyla hareket etmedim” dedi.
Kiracı olduğundan dolayı aralarında problemler yaşandığını öne süren şüpheli Refai K., “Evi boşaltmam için sürekli baskı yapıyorlardı” diye konuştu. Öte yandan, şüphelinin bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.
Video Haberler
- Aralarından su sızmıyor
- Gözü gibi bakıyor
- Yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
- Yakayı işte böyle ele verdiler
En Çok Okunan Haberler
-
- Dilmen: 18 milyon Euro Fenerbahçe'ye hayırlı olsun
- Kılıçdaroğlu'ndan 'altılı masa' kararı
- Haluk Pekşen yaşamını yitirdi
- Erdoğan'a kötü haber
- Subaylık için nikâh koşulu
- 'Sen kimsin, atanmış!'
- Soylu hakkında yeni parti iddiası
- Bakan Soylu’nun yeni 'kaymakam adayı' FETÖ’cü çıktı
- Türkiye ve Pakistan'da yandaşlar 'pişti' oldu
- Kritik görüşmede 'doğalgaz' kararı