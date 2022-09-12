AirPods Pro 2'nin en pahalıya satıldığı ülkeler hangileri?

12 Eylül 2022 Pazartesi, 15:59

Apple'ın yeni tanıttığı cihazların Türkiye'de ne zaman satışa sunulacağı belli olmuştu. Bu ay içinde ön siparişlerin açılacağı iPhone 14 serisine ek olarak diğer cihazların ne zaman satışa sunulacağına dair bir tarih bulunmuyordu. AirPods Pro 2'nin ise diğer cihazlar gibi fiyatı dikkat çekiyor. Türkiye'de 5 bin 399 TL'den(yaklaşık 296 dolar) satışa sunulması planlanan kablosuz kulaklığın diğer ülkelerdeki fiyatlandırması nasıl?

AirPods Pro 2 en pahalı Brezilya'da en ucuz Hong Kong'da

Önceki nesle göre çok daha iyi bir performans sunan AirPods Pro 2'nin tasarımsal olarak büyük bir değişim geçirmediğini görüyoruz. Pil ömründe hatırı sayılır bir geliştirme yapan Apple yeni H2 çipi cihaza eklemiş. Üç boyutlu ses ve iç kısım mikrofonu tarafında da önemli yükseltmeler var. Önceki nesle kıyasla 2 kata kadar daha yüksek gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Gelelim cihazın diğer ülkelerdeki fiyatlarına:

AirPods Pro 2'yi en ucuza satın alabileceğiniz ülkeler

Hong Kong : 235.5 dolar

Tayvan: 242.67 dolar

Malezya: 244.33 dolar

Tayland: 247.58 dolar

Amerika Birleşik Devletleri: 249 dolar

AirPods Pro 2'yi en pahalıya satın alabileceğiniz ülkeler

Brezilya: 505 dolar

Hindistan: 337.90 dolar

Macaristan: 316.35 dolar

Danimarka: 310.52 dolar

Polonya: 310.01 dolar