AirPods Pro 2'nin en pahalıya satıldığı ülkeler hangileri?
Apple, AirPods Pro 2 modelini tanıtmasının ardından fiyatıyla da gündeme geldi. Cihaz Türkiye'de 5 bin 399 TL'ye satılacak. Peki diğer ülkelerde fiyatlar nasıl?
Apple'ın yeni tanıttığı cihazların Türkiye'de ne zaman satışa sunulacağı belli olmuştu. Bu ay içinde ön siparişlerin açılacağı iPhone 14 serisine ek olarak diğer cihazların ne zaman satışa sunulacağına dair bir tarih bulunmuyordu. AirPods Pro 2'nin ise diğer cihazlar gibi fiyatı dikkat çekiyor. Türkiye'de 5 bin 399 TL'den(yaklaşık 296 dolar) satışa sunulması planlanan kablosuz kulaklığın diğer ülkelerdeki fiyatlandırması nasıl?
AirPods Pro 2 en pahalı Brezilya'da en ucuz Hong Kong'da
Önceki nesle göre çok daha iyi bir performans sunan AirPods Pro 2'nin tasarımsal olarak büyük bir değişim geçirmediğini görüyoruz. Pil ömründe hatırı sayılır bir geliştirme yapan Apple yeni H2 çipi cihaza eklemiş. Üç boyutlu ses ve iç kısım mikrofonu tarafında da önemli yükseltmeler var. Önceki nesle kıyasla 2 kata kadar daha yüksek gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Gelelim cihazın diğer ülkelerdeki fiyatlarına:
AirPods Pro 2'yi en ucuza satın alabileceğiniz ülkeler
Hong Kong : 235.5 dolar
Tayvan: 242.67 dolar
Malezya: 244.33 dolar
Tayland: 247.58 dolar
Amerika Birleşik Devletleri: 249 dolar
AirPods Pro 2'yi en pahalıya satın alabileceğiniz ülkeler
Brezilya: 505 dolar
Hindistan: 337.90 dolar
Macaristan: 316.35 dolar
Danimarka: 310.52 dolar
Polonya: 310.01 dolar
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