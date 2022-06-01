Halı fabrikasında 'buhar kazanı' patladı: 1 ölü, 1 yaralı
Gaziantep’te, halı fabrikasının boya imalathanesindeki buhar kazanı patlarken, Suriye uyruklu 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Üçüncü Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren halı fabrikasının boya imalathanesindeki buhar kazanında, sabah saatlerinde, işçiler çalıştığı sırada patlama oldu. Fabrikanın duvarı yıkılırken, buhar kazanının parçaları ve inşaat demirleri yola savruldu.
Patlama sesini duyan işçilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı Suriye uyruklu işçiler Semih Musso ile Ahmet Marai, ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İŞÇİLERDEN BİRİ KURTARILAMADI
Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Semih Musso hayatını kaybetti. Ağır yaralı Ahmet Marai'nin tedavisi ise sürüyor.
Enkaz kaldırma çalışmalarının başlatıldığı patlamayla ilgili soruşturma sürüyor.
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