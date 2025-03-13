Halı saha maçında fenalaşan 2 genç hayatını kaybetti
İstanbul'da iki ayrı halı saha maçı sırasında fenalaşan Berat Yelkenbasan (20) ve Hasan Yalavaç (17) kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti.
Olay, 27 Şubat saat 23.00 sıralarında Bakırköy, Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan halı sahada meydana geldi.
Berat Yelkenbasan, arkadaşlarıyla halı saha maçı yaptığı sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı.
Durumu fark eden arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Berat Yelkenbasan yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Sancaktepe, Abdurrahmangazi Mahallesi'nde 13 Mart'ta arkadaşlarıyla halı saha maçı yapan Hasan Yalavaç fenalaşarak yere düştü. Yalavaç'ın yerde hareketsiz yattığını fark eden arkadaşları yardımına koşarak durumunu kontrol ettikten sonra sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
İlk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yalavaç'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.
3 hafta arayla yaşanan halı saha ölümleriyle ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.
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