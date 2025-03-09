Halı sahada fenalaşan kişi kurtarılamadı

Yayınlanma: 09.03.2025 - 16:32

Güncelleme: 09.03.2025 - 16:32

Kuşadası’nın Kadınlar Denizi Mahallesi’ndeki bir halı sahada Ahmet Ali Cebesoy, arkadaşlarıyla futbol oynadığı sırada aniden fenalaştı.

Durumu fark eden arkadaşları 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Cebesoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cebesoy’un kalp krizi geçirdiği değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.