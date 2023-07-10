Haliç metro köprüsü altında korku dolu anlar: Trafo patlayınca yangın çıktı

Yayınlanma: 10.07.2023 - 10:38

Güncelleme: 10.07.2023 - 11:00

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Haliç Metro Köprüsü'nün altındaki elektrik trafosunda dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Elektrik trafosunda yaşanan patlamaların ardından dumanlar kısa sürede gökyüzünü kapladı.

Çevrede bulunan yurttaşlar patlamalardan tedirgin olurken itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Elektrik trafosunda çıkan yangın, bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.