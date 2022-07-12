Haliç’te akıllara durgunluk veren olay: Can simidinden ve dalgıçtan “imdat” diyerek kaçtı

İstanbul Haliç’te denize giren bir yurttaş, sudan çıkmayınca tekneler sahile yanaşamadı. Karaya çıkmamakta direnen şahıs, kendisini çıkartmaya gelen dalgıç polisten ve can simidinden “imdat” diyerek kaçtı. O anlar kameraya yansırken güçlükle karaya çıkartılan şahıs, hastaneye kaldırıldı.

İHA
12 Temmuz 2022 Salı, 11:47
Haliç’te akıllara durgunluk veren olay: Can simidinden ve dalgıçtan “imdat” diyerek kaçtı
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Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 13.00 sıralarında Haliç Fatih Eminönü sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir yurttaş suya girerek yüzmeye başladı. Bir süre sonra gelen tur tekneleri sahile yanaşmayınca görevliler şahsı uyardı.

Uyarıları dikkate almaya şahıs için polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı tekne, şahsın boğulduğunu zannederek ona can simidi attı.

HEM "İMDAT" DİYE BAĞIRDI HEM DE DALGIÇTAN KAÇTI

Ancak şahıs simitten ve polis teknesinden uzaklaşmaya başladı. Bunun üzerine suya inen “balık adam” diye tabir edilen dalgıç polis, şahsı karaya çıkartmak için çalışmalara başladı. Ancak şahıs bu kez de “imdat” diyerek dalgıç polisten kaçmaya çalıştı. Suda bir süre yaşanan kovalamacanın ardından şahıs polis tarafından karaya çıkartıldı.

Su yuttuğu öğrenilen şahıs ambulansla çevredeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Haliç can simidi dalgıç
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