Şehir Hatları'ndan iş kazası açıklaması: Haliç Tersanesi iddialarına yanıt geldi

Dün, Tarihi Haliç Tersanesi’nde çalışan bir işçinin bağlı bulundukları çelik çatıdaki parçanın kopması nedeniyle hayatını kaybettiği yönünde çıkan haberlere ilişkin, Şehir Hatları Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Açıklamada, iş kazasının Haliç Tersanesi'nde meydana gelmediği ifade edildi.

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2022 Perşembe, 11:18
Şehir Hatları'ndan iş kazası açıklaması: Haliç Tersanesi iddialarına yanıt geldi
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İstanbul Kasımpaşa’da yaşanan olayda bir işçinin öldüğü bir işçinin de ağır yaralandığı iş kazasının Tarihi Haliç Tersanesi'nde meydana geldiği iddialarına ilişkin Şehir Hatları'ndan açıklama geldi.

Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) idaresindeki Tarihi Haliç Tersanesi’nde yaşandığı yönündeki haberlerin doğru olmadığı belirtildi.

Şehir Hatları Genel Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan haberlerin doğru olmadığının altını çizerken tersanelerinde herhangi bir kazanın yaşanmadığını vurguladı.


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