Şehir Hatları'ndan iş kazası açıklaması: Haliç Tersanesi iddialarına yanıt geldi

23 Haziran 2022 Perşembe, 11:18

İstanbul Kasımpaşa’da yaşanan olayda bir işçinin öldüğü bir işçinin de ağır yaralandığı iş kazasının Tarihi Haliç Tersanesi'nde meydana geldiği iddialarına ilişkin Şehir Hatları'ndan açıklama geldi.

Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) idaresindeki Tarihi Haliç Tersanesi’nde yaşandığı yönündeki haberlerin doğru olmadığı belirtildi.

Şehir Hatları Genel Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan haberlerin doğru olmadığının altını çizerken tersanelerinde herhangi bir kazanın yaşanmadığını vurguladı.