Şehir Hatları'ndan iş kazası açıklaması: Haliç Tersanesi iddialarına yanıt geldi
Dün, Tarihi Haliç Tersanesi’nde çalışan bir işçinin bağlı bulundukları çelik çatıdaki parçanın kopması nedeniyle hayatını kaybettiği yönünde çıkan haberlere ilişkin, Şehir Hatları Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Açıklamada, iş kazasının Haliç Tersanesi'nde meydana gelmediği ifade edildi.
İstanbul Kasımpaşa’da yaşanan olayda bir işçinin öldüğü bir işçinin de ağır yaralandığı iş kazasının Tarihi Haliç Tersanesi'nde meydana geldiği iddialarına ilişkin Şehir Hatları'ndan açıklama geldi.
Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) idaresindeki Tarihi Haliç Tersanesi’nde yaşandığı yönündeki haberlerin doğru olmadığı belirtildi.
Şehir Hatları Genel Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan haberlerin doğru olmadığının altını çizerken tersanelerinde herhangi bir kazanın yaşanmadığını vurguladı.
22.06.2022 tarihinde yazılı basında ve sosyal medyada yer alan ölümlü kaza haberi doğru değildir. Haliç Tersanesi'nde herhangi bir kaza meydana gelmemiştir. pic.twitter.com/JmZAsPaION— Şehir Hatları AŞ (@sehir_hatlari) June 22, 2022
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