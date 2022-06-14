İSKİ'den Haliç açıklaması: 'Su kalitesi 1. sınıf'
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Haliç'te deniz suyu kalitesinin 1. sınıf olduğunu belirterek, yapılan çalışmalarda deniz suyu kalitesinin 'çok iyi su' olarak ölçüldüğünü duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Haliç’te gerçekleştirilen çalışmalarla bölgenin deniz suyu kalitesinin çok iyi su olarak ölçüldüğünü açıkladı.
İSKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Haliç'in su kalitesinin 1. sınıf olduğu' belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
İSKİ’nin Haliç’te gerçekleştirdiği çalışmalarla bölgenin deniz suyu kalitesi çok iyi su olarak ölçülüyor.
İSKİ’nin Haliç’te koruma ve temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bölgede yer alan kolektörler aracılığıyla Haliç’e atıksu girişine izin vermeyen İdare, dip çamur temizliklerini, Haliç’e dökülen derelerdeki temizlik ve ıslah çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.
22 farklı noktadan alınan numunelerle Haliç’in suyu periyodik olarak denetleniyor. Denetlemelerde 8 üstü çok iyi, 6-8 arası iyi ve 6 altı da orta su olarak değerlendiriliyor.
3 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen denetim sonucunda Haliç’in suyu ortalama 8,13 puan ile 1. sınıf çok iyi su olarak ölçüldü. Bu oran yapılan çalışmaların başarısını ortaya koyuyor.
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