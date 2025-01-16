Haliç'te korku dolu anlar... Köprüden denize düştü!
Haliç Metro Köprüsü’nde korkulukları aşarak denize düşen bir kişi, deniz polisi tarafından kurtarıldı. Tekneye alınan erkek yurttaş, önce karaya çıkarıldı, ardından da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da Haliç Metro Köprüsü’nde dün saat 17.30 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.
Edinilen bilgiye göre; 1 kişi metro köprüsünün korkularından Haliç’e düştü. Denizde hareketsiz duran şahıs için yurttaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi, Haliç'e düşen erkek yurttaşı kurtarmak için çalışmalara başladı. Tekneyle denize düşen şahsın yanına giden polis ekipleri adamı kurtardı.
Tekneye alınan şahıs ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kurtarma anları ise, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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