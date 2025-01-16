Haliç'te korku dolu anlar... Köprüden denize düştü!

Haliç Metro Köprüsü’nde korkulukları aşarak denize düşen bir kişi, deniz polisi tarafından kurtarıldı. Tekneye alınan erkek yurttaş, önce karaya çıkarıldı, ardından da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haliç'te korku dolu anlar... Köprüden denize düştü!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 16.01.2025 - 12:20

İstanbul'da Haliç Metro Köprüsü’nde dün saat 17.30 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; 1 kişi metro köprüsünün korkularından Haliç’e düştü. Denizde hareketsiz duran şahıs için yurttaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi, Haliç'e düşen erkek yurttaşı kurtarmak için çalışmalara başladı. Tekneyle denize düşen şahsın yanına giden polis ekipleri adamı kurtardı.

Tekneye alınan şahıs ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kurtarma anları ise, cep telefonu kamerasına yansıdı.


Etiketler: #Haliç #köprü #polis #metro

İlgili Haberler

İki otomobil 10 metrelik köprüden düştü: 3 kişi yaralandı!

İki otomobil 10 metrelik köprüden düştü: 3 kişi yaralandı!
Edirne’de otomobil köprüden düştü: Yaralılar var!

Edirne’de otomobil köprüden düştü: Yaralılar var!
10 metre yükseklikten düşüp can vermişlerdi... Bayrampaşa’daki feci olayın ayrıntıları ortaya çıktı!

10 metre yükseklikten düşüp can vermişlerdi... Bayrampaşa’daki feci olayın ayrıntıları ortaya çıktı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler