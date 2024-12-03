Edirne’de otomobil köprüden düştü: Yaralılar var!
Keşan ilçesinde otomobilin köprüden düşüp takla attığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Gökçetepe köyü yakınlarında dün akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Keşan’dan, Gökçetepe yönüne giden H.M. (78) yönetimindeki 22 ABS 145 plakalı otomobil, köy girişi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldaki köprüden aşağı düştü. Takla atıp ters dönen otomobilde sürücü H.M. ile yanında bulunan Ü.M. (70) yaralandı.
İNCELEME SÜRÜYOR
Otomobilden çıkan sürücü H.M., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyeciler, araçta sıkışan Ü.M.’yi otomobilden çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Jandarmanın, kazayla ilgili incelemesinin sürdüğü aktarıldı.
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