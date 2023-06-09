Haliç'teki kürek yarışları nedeniyle Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen Haliç'teki kürek yarışları nedeniyle yarın ve pazar günü yapılacak bazı Şehir Hatları seferleri iptal edildi.
İBB iştiraki Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, yarın ve 11 Haziran'da 08.30-18.00 saatlerinde Haliç'teki Atatürk Köprüsü (Unkapanı) ile Miniatürk arasında düzenlenecek "Haliç Kürek Kupası" dolayısıyla bazı seferlerin iptal edildiği belirtildi.
Açıklamada, yarın ve pazar günü Eyüp-Üsküdar, Üsküdar-Eyüp, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp, Eyüp-Sütlüce-Hasköy-Fener-Kasımpaşa-Kadıköy, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp ve Eyüp-Sütlüce-Kasımpaşa-Karaköy-Kabataş-Beşiktaş hatları seferlerinin yapılamayacağı kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 85 milyonun e-Devlet verileri çalındı!
- MGK bildirisinde kritik 'Suriyeli' mesajı
- Merkez Bankası'nın yeni başkanı belli oldu
- Yandaştan damada ağır sözler
- Gerici teklif raftan iniyor
- Final öncesi dünya yıldızlarını bir araya getirecek!
- İki tramvay kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
- 'AKP ile işbirliği yaparsa şaşırmam'
- Köşesinden duyurdu: Habertürk'te bir ayrılık daha!
- 'Kübra Par'ın yeni adresi belli oldu' iddiası