Haliç'teki kürek yarışları nedeniyle Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen Haliç'teki kürek yarışları nedeniyle yarın ve pazar günü yapılacak bazı Şehir Hatları seferleri iptal edildi.

AA
Yayınlanma: 09.06.2023 - 17:03
Haliç'teki kürek yarışları nedeniyle Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi
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İBB iştiraki Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, yarın ve 11 Haziran'da 08.30-18.00 saatlerinde Haliç'teki Atatürk Köprüsü (Unkapanı) ile Miniatürk arasında düzenlenecek "Haliç Kürek Kupası" dolayısıyla bazı seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, yarın ve pazar günü Eyüp-Üsküdar, Üsküdar-Eyüp, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp, Eyüp-Sütlüce-Hasköy-Fener-Kasımpaşa-Kadıköy, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp ve Eyüp-Sütlüce-Kasımpaşa-Karaköy-Kabataş-Beşiktaş hatları seferlerinin yapılamayacağı kaydedildi.


Haliç Şehir Hatları Sefer iptal

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