Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş projelerini Cumhuriyet'e anlattı: 'Hedef çevreci gemiler'

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 02:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları Genel Müdürlüğü, “Deniz Ulaşım Ana Planı”yla toplu taşımada deniz ulaşımın payını artırmak için çalışmalar başlattı. Toplu ulaşımda deniz payının artırılması kapsamında Şehir Hatları, İstanbul’a 12 yeni deniz hattı daha kazandıracak. Şehir Hatları kuracağı elektrikli gemi filosuyla İstanbul’da denizlerde karbon salımını sıfıra indirmeyi amaçlıyor.

Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, Şehir Hatları’na kazandırmayı amaçladıkları kurumsal kimliği, deniz taşımacılığının entegrasyonu, deniz taksi projesini, tarihi vapurları yeniden kazanılması ve Haliç Tersanesi’nin kapatılması planlanırken kâr eden bir yer haline gelmesini Cumhuriyet’e anlattı.

TEK ÇATI ALTINDA

Deniz ulaşımını tek çatı altında toplanacağını söyleyen Dedetaş, “Aynı filoyla çalışırsak işletme maliyetininde ne olacağını bileceğiz. Elektrikli gemileri Haliç Tersanesi’nde üreteceğiz. Tabii 60 ila100 geminin yapımı tersanede çok uzun yıllar süreceği için, Türkiye gemi inşa sanayisinde çok iyi elektrikli tekne yapabildiğimiz için bu işi mevcut Türkiye tersanelerine dağıtmayı planlıyoruz” dedi.

Dedetaş, Şehir Hatları’na kazandırdığı en önemli projelerden biri olan “Deniz Taksi” uygulaması hakkında “Bu projenin ilk fizibilite çalışmasını yaparken tekne başına 15 sefer yapıldığında belediyenin zarar etmeyeceğini belirledik. Şu an altıcı ayında tekne başına 15 sefere ulaştık. Dolayısıyla hedefe vardık. İlk ay 10 tekne vardı, şu an 45’e çıktı. Deniz taksileri Haliç Tersanesi’nde ürettiğimiz için tekne başına 130 bin Avro tasarruf ettik. Toplamda 6.5 milyon Avro yapıyor. İBB’nin bu projede şu an 45 teknede 101 milyon lira tasarrufu var. Bu iş iki yıl hiç çalışmasa da İBB elindeki tekneleri sattığında başa baş noktaya geliyor. Dolayısıyla bunun öyle kârsız, İBB’yi zarara sürükleyen bir yatırım olduğu doğru değil” şeklinde konuştu.

‘SHERELİNK’ MODELİ

Deniz taksilerden yurttaşların daha uygun fiyatlarla yararlanması için “Sherelink” modeline geçileceğini söyleyen Dedetaş, “Sherelink denen paylaşımlı modele geçeceğiz. Şu anda bir kişi de binseniz on kişi de binseniz aynı parayı ödüyorsunuz. Ama Sherelink modele geçtiğimiz zaman dolmuş gibi, o tekne 100 liraya gidiyorsa siz on kişi 10’ar TL ödeyeceksiniz. Birbirini tanımayanlar bu sistemi yapabiliyor teknenin içinde o modele geçtiğimizde birbirini tanımayanlar da uygun fiyata gidebilecek” ifadelerini kullandı.

Deniz ulaşımının toplu taşımadaki payını artırmak için yeni hatların açılacağını söyleyen Dedetaş, “Hat açma yetkisi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nde (TUHİM), BİMTAŞ, Şehir Hatları ve İETT, 12 yeni hat üzerinde çalışılıyor. Bunlar tamamen kara entegrasyonuyla bağlantılı daha önce yapılmamış seferler. Bu hatların arasında hayata geçireceğimiz arabalı vapur hatları da var. Eylülde birtakım hatlar UKOME’ye gelecek. Önümüzdeki yıl içinde de planladığımız diğer hatlar hizmete girecek. Özellikle Ümraniye bölgesini Eyüp’e taşımak için Çengelköy Eyüp bağlatısı gibi hatlar planlanıyor” dedi.

DÜNYA BANKASI DESTEKLEYECEK

İstanbul’daki denizleri karbonsuzlaştırmak için plan yaptıklarını söyleyen Dedetaş, “Bununla ilgili Dünya Banka’sıyla temasa geçtik. Biz vizyonumuzu paylaşınca onlar da bir çalışma ekibi kurdu. Bir yıl boyunca bize destek olacak bir fizibilite planı hazırlayacaklar. Sayısı zamanla 100’e çıkacak bir elektrikli gemi filosu yapmayı planlıyoruz” dedi.

HALİÇ TERSANESİ KÂRA GEÇTİ

Haliç Tersanesi’ni kapatılmaktan kurtararak kâr eden bir kurum haline getirdiklerini söyleyen Dedetaş, “Başkanımız göreve gelir gelmez bilim merkezi projesini rafa kaldırdı. Burası çok ciddi katta değer yaratabilen bir alan. Üç tane kuru havuzu var, taş havuz var. Şu an herhangi bir kuru havuza gidip kiralamak istediğinizde ya da yeniden yaptırmak istediğinizde milyon dolarlardan bahsediyoruz. Biz şimdi böyle bir sermayenin üstündeyiz. Sadece tarihi kültüre sahip çıkmanın yanı sıra bir de üretmeye ve katma değer yaratmaya döndürmekti hedefimizi başardık. Geldiğimizden bu yana 238 tane bakım-tutum işi yaptık. Kendi gemilerimize, kamu gemilerine ve özel sektöre ait gemilere hizmet vermenin yanı sıra yeni inşa faaliyetlerimizi de başlattık. 54 tane küçük teknelerimizi ürettik. Şimdiye kadar kamuda girip aldığımız ihaleler ve yaptığımız işler özelinde baktığımızda, bu işleri Haliç Tersanesi’nde yapmasaydık kamuya gemi başına ortalama 1.5 milyon TL maliyeti olacaktı” dedi.