Şehir Hatları vapurlarından Boğaz'da 'düdük' eylemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları AŞ.'ye bağlı vapurlar, toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılamaması üzerine İstanbul Boğazı'nda bir dakikalık düdük çalma eylemi yaptı.

AA
Yayınlanma: 28.04.2023 - 10:09
Şehir Hatları vapurlarından Boğaz'da 'düdük' eylemi
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Türkiye Denizciler Sendikası’nın (TDS) örgütlü olduğu İBB’ye bağlı Şehir Hatları A.Ş’de toplu sözleşme sürecinde anlaşma sağlanamadı. .

Bunun üzerine İstanbul Boğazı'nda çalışan Şehir Hatlarına bağlı tüm vapurlar, saat 09.00'da bir dakika boyunca düdük çaldı.

Kadıköy, Eminönü, Beşiktaş ve Adalar iskelelerinde yolcularını bekleyen vapurlar, düdük çalma eylemine katıldı.

Vapurlar, düdük çalma eyleminin ardından yolcularını alıp seferlerine devam etti.

Şehir Hatları AŞ. yetkilileri ile Türkiye Denizciler Sendikası temsilcilerinin bugün bir görüşme daha yapacağı öğrenildi.

 


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