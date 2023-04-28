Şehir Hatları vapurlarından Boğaz'da 'düdük' eylemi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları AŞ.'ye bağlı vapurlar, toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılamaması üzerine İstanbul Boğazı'nda bir dakikalık düdük çalma eylemi yaptı.
Türkiye Denizciler Sendikası’nın (TDS) örgütlü olduğu İBB’ye bağlı Şehir Hatları A.Ş’de toplu sözleşme sürecinde anlaşma sağlanamadı. .
Bunun üzerine İstanbul Boğazı'nda çalışan Şehir Hatlarına bağlı tüm vapurlar, saat 09.00'da bir dakika boyunca düdük çaldı.
Kadıköy, Eminönü, Beşiktaş ve Adalar iskelelerinde yolcularını bekleyen vapurlar, düdük çalma eylemine katıldı.
Vapurlar, düdük çalma eyleminin ardından yolcularını alıp seferlerine devam etti.
Şehir Hatları AŞ. yetkilileri ile Türkiye Denizciler Sendikası temsilcilerinin bugün bir görüşme daha yapacağı öğrenildi.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- İzmir'de korkutan yangın!
- Koca'dan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
- Polisin sakladığı TÜGVA yazışmaları
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Atatürk Havalimanı
- Fatih Altaylı: Kimse kızma hakkına sahip değil
- Ruslar Kılıçdaroğlu'nun olası zaferini nasıl yorumluyor?
- Gençlerden AKP'ye oy yok!
- 'Saray, Soylu ve Bozdağ yapımı'
- AKP'li Bozdağ'dan skandal sözler
- Uğurcan Çakır kimdir, nereli, kaç yaşında?