Halil Falyalı cinayeti; Söylemez kardeşler ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Söylemez, ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

DHA
21 Şubat 2022 Pazartesi, 10:12
Halil Falyalı cinayeti; Söylemez kardeşler ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ve ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ile 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

8 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından bugün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. 


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