Halil Falyalı cinayeti; Söylemez kardeşler ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

21 Şubat 2022 Pazartesi, 10:12

Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ve ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ile 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

8 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından bugün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.