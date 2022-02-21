Halil Falyalı cinayeti; Söylemez kardeşler ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Söylemez, ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ve ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ile 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.
8 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından bugün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
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