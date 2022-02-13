Halil Falyalı cinayetinde gözaltı ve tutuklu sayısı yükseldi
Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında, İstanbul'da 3 şüpheli gözaltına alınırken, KKTC'de ise 2 kişi tutuklandı. Falyalı cinayeti soruşturması kapsamında toplam tutuklu sayısı 4'e, gözaltı sayısı ise 6'ya yükseldi.
Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı gözlatına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Falyalı cinayeti soruşturmasında İstanbul’da gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.
Öte yandan Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, Ö.T. ve Y.G'nin ardından olayla bağlantısı olduğu şüphesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iki kişi daha tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
NE OLMUŞTU?
8 Şubat'ta Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı, müdahalelere karşın hayatını kaybetmişti. Saldırıda, Falyalı'nın şoförü Demirtaş olay yerinde yaşamını yitirmişti.
Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye'de 3 kişi gözaltına alınmıştı, bu şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.
Falyalı'nın cenazesi, 10 Şubat'ta İskele bölgesinde bulunan Kumyalı köyünde toprağa verilmişti.
ARALIK 2021'DE SERBEST BIRAKILMIŞTI
KKTC'de 2010'da bir davada "tehdit" gerekçesiyle yargılanan ve tutuklanan Falyalı, daha sonra serbest bırakılmıştı. Falyalı, Ekim 2021'de "darp", "soygun," ve "zorla alıkoyma" suçlarıyla ilgili bir davada tutuklu olarak yargılanmıştı. Girne Kaza Mahkemesinde görülen dava, takipsizlik nedeniyle geri çekilmiş, Falyalı Aralık 2021'de serbest bırakılmıştı.
Falyalı hakkında bir davanın da ABD'de devam ettiği belirtiliyor.
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