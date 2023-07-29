Halil Falyalı cinayetinin sanığından dikkat çeken not: Savcı 'Araştırın' dedi

Yayınlanma: 29.07.2023 - 10:02

Güncelleme: 29.07.2023 - 10:04

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 8 Şubat 2022 tarihinde öldürülen yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı cinayetine ilişkin soruşturmada kritik bir belgeye ulaşıldı.

"ALAATTİN ÇAKICI 14 MİLYON DOLAR"

Halktv.com.tr'den Seyhan Avşar'ın haberine göre; yapılan telefon incelemesinde Falyalı cinayetinin bir numaralı sanığı Mehmet Faysal Söylemez’in cinayetten birgün sonra avukat Atalay Burak Türkel’e bir kağıdın fotoğrafını çekip gönderdiği tespit edildi. Söz konusu notta, “Alaattin Çakıcı 14 milyon dolar. Mehmet Kocakerim Londra’da restoran zinciri berber Yaşar’ın yeğeni. Esas işi kara para aklamak. 14 ay önce Malta’da (Ali Çakıcı, Armağan Deniz, Yaşam Ayavefe)” gibi birtakım adların yer aldığı aktarıldı.

"BU NOT KİMLİĞİNİ HATIRLAYAMADIĞIM BİRİ TARAFINDAN BANA GELDİ"

Cinayetten 3 gün sonra gözaltına alınan ve 20 Şubat 2022 tarihinde emniyette ifadesi alınan Mehmet Faysal Söylemez’e söz konusu not soruldu. Söylemez, “Kardeşim Mustafa Söylemez’in cinayet sonrası gözaltına alınmasından sonra bu not bana kimliğini hatırlayamadığım biri tarafından fiziki olarak geldi. Ben de bunun üzerine nedenini bilmeden Atalay Burak Türkel’e bu notu gönderdim. Neden gönderdiğimi bilmiyorum” dedi.

SAVCI HAREKET GEÇTİ

Bu gelişme üzerine soruşturma savcısı harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne resmi yazı yazan savcı, notta adı geçen suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, Yaşam Ayavefe ile diğer kişilerin Mustafa Söylemez ve Falyalı cinayetinde adı geçen diğer örgüt üyeleriyle irtibatının olup olmadığının araştırılmasını istedi. Savcı, bu adların Halil Falyalı’yla irtibat ve çıkar çatışmalarının da araştırılması gerektiğini belirtti.