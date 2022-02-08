Halil Falyalı öldürüldü: Sedat Peker, videolarında Halil Falyalı için hangi iddiaları öne sürmüştü?
Halil Falyalı ve eşinin bulunduğu konvoy saldırıya uğradı. Falyalı evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Falyalı'nın Kıbrıs'ta uyuşturucudan temin edilen para trafiğinin merkezinde olduğunu iddia etmişti.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım ve eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'la birlikte kokain ticareti yapmakla suçladığı Halil Falyalı hakkında önemli iddialarda bulunmuştu.
Sedat Peker, KKTC'li iş insanı Halil Falyalı'yı, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım ve eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'la birlikte kokain ticareti yapmakla suçlamıştı.
YAYINA BAĞLANMIŞTI
Falyalı, hakkındaki iddialara Cüneyt Özdemir'in Youtube yayınında yanıt vermişti.
Gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube yayınına bağlanan Falyalı, şunları söylemişti:
"Hayatımda ne Binali Bey'i ne de Binali Bey'in oğlunu... ne yan yana geldik. Diyorlar ya 'uydu antenlerine baksınlar, sinyallere baksınlar', baksınlar. Hiçbir zaman biz bir araya gelmedik. Bu bahsi geçen insanların hiçbirini tanımıyorum. Hayatımda 3 kilometre yakınlarına bile gelmedim, görmedim, tanımıyorum."
ESKİ KKTC CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKANI'NDAN FALYALI AÇIKLAMALARI
Sedat Peker'in yayınladığı videolardan sonra ismi gündeme gelen Halil Falyalı'yla ilgili, eski KKTC Başbakanı Ömer Kalyoncu ve eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da açıklamalarda bulunmuştu. KKTC Meclisi'nde bir arazi satışı nedeniyle konuşma yapan Kalyoncu, bu konuşması nedeniyle Falyalı'nın kendisini arayarak kendisini ve ailesini tehdit ettiğini söylemişti.
Eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise, "Çeşitli kirli ve yasadışı ilişkilerin Halil Falyalı ismiyle de bağlantılı olduğu yönünde iddiaların olduğu biliniyor" demişti.
ERKAM YILDIRIM'IN VENEZUELA SEYAHATİ
Sedat Peker'in Halil Falyalı üzerinden dile getirdiği Erkam Yıldırım'la ilgili iddialar, eski Başbakan Binali Yıldırım tarafından yalanlanmıştı. Binali Yıldırım, Venezuela'da resmi heyetle birlikte fotoğrafları ortaya çıkan Erkam Yıldırım'ın, koronavirüs nedeniyle Venezuela'ya test kiti ve maske götürdüğünü ifade etmişti. Ancak gümrükte, Erkam Yıldırım'ın test kiti ve maske götürdüğüne ilişkin bir kayıt olmadığı ortaya çıkmıştı
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