Halil Falyalı suikastında son dakika gelişmesi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’nın öldürüldüğü silahlı saldırıyla bağlantılı 1 kişi gözaltına alındı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’nın bulunduğu araca evinin yakınlarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından Halil Falyalı ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
KKTC polisi tarafından gece gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 1 kişinin yakalanarak göz altına alındığı bildirildi.
Zanlının bu sabah Girne mahkemesine çıkarılması bekleniyor.
Polisin olayla ilgili çok yönlü soruşturması devam ediyor.
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