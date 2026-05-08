Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin davada korkunç iddia... Denizde ölüme mi terk edildi?

8.05.2026 16:06:00
Marmara Denizi'nde teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı ve yat üreticisi Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin davada ailenin avukatı, sanıkların olay yerini terk ederek yetkililere haber vermediğini ve delilleri karartmaya çalıştığını öne sürdü. Mahkeme, eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı 10 Temmuz tarihine erteledi.

Erdek 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Halit Yukay'ın eşi Rania Stypa Yukay, babası Muhittin Can Yukay ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan baba Muhittin Can Yukay, geminin tekneye çarptığının belli olduğunu belirterek, şikayetlerinin sürdüğünü söyledi. Yukay ailesinin avukatı Emine Selma Esen ise, Adli Tıp Kurumu raporlarında Halit Yukay'ın ölüm nedeninin "AREL-7 gemisiyle çarpışma sonucu suda boğulma" olarak değerlendirildiğini ifade etti. Esen, sanıkların olay yerini terk ederek yetkililere haber vermediğini ve delilleri karartmaya çalıştığını öne sürerek, tutuklu yargılama talebinde bulundu.

AREL-7 gemisinin kaptanı C.T.'nin avukatı Nuri Koray Kurun ise, çarpışmanın kesin olarak ispatlanamadığını savundu. Kurun, Halit Yukay'a ait teknede AIS sistemi bulunmadığını belirterek, rotaların çakıştığının net şekilde ortaya konulamadığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanık C.T. hakkındaki adli kontrol kararının devamına hükmederken, tutuklama talebini reddetti. Ayrıca Halit Yukay'ın ölüm sebebinin netleştirilmesi amacıyla dosyanın Adli Tıp Üst Kurulu'na gönderilmesine karar verildi. Mahkeme, "Graywolf" isimli tekneye ait teknik evrakların İstanbul Liman Başkanlığı'ndan istenmesine hükmederek, duruşmayı 10 Temmuz tarihine erteledi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 4 Ağustos'ta Marmara Adası açıklarında meydana gelmişti. Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan Halit Yukay'dan haber alınamaması üzerine başlatılan aramalarda teknesi parçalanmış halde bulunmuş, cansız bedenine ise haftalar sonra denizin 68 metre derinliğinde ulaşılmıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ, Halit Yukay davasında ifade verdi: 'Ertesi gün benim yanıma gelmeyi planlıyordu' Ağustos ayında Yalova’dan teknesi ile ayrıldıktan sonra Marmara Denizi’nde hayatını kaybeden iş adamı Halit Yukay’ın davasında kendisi ile telefonla görüşen ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da ifade verdi. Mahkemede konuşan Tatlıtuğ, Yukay ile ertesi gün buluşacaklarını söyleyerek, konuya ait bildiklerini paylaştı.
İş insanı Halit Yukay'ın ölümü: Kıvanç Tatlıtuğ davada 'tanık' olarak dinlenecek Yalova'dan denize açıldığı teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın (43) ölümüne ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada, Yukay ile telefonda son kez görüşen arkadaşı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 'tanık' olarak dinlenilecek.
İş insanı Yukay'ın ölümüne ilişkin duruşmada gemi kaptanı: ‘Hiçbir bir cisme çarpmadım’ Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın (43) ölümüne ilişkin 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan gemi kaptanı Cemal Tokatlıoğlu, “Manevra yaparken can simidine benzer bir şey gördüğümü hatırlıyorum. Ama ben hiçbir cisme çarpmadım” dedi. Mahkeme heyeti Tokatlıoğlu’nun yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla, diğer sanıkların da tutuksuz yargılanmasına karar verdi.