Geçen senenin iki katı: Trabzon’da ramazan pidesinin fiyatı 30 TL oldu

Trabzon'da Fırıncılar Odası 500 gram yumurtalı ve susamlı ramazan pidesinin fiyatını 30 TL olarak açıkladı. Yumurtasız ve susamsız pidenin fiyatı ise 28 TL olarak açıklandı.

İHA
Yayınlanma: 05.03.2024 - 16:12
Geçen senenin iki katı: Trabzon’da ramazan pidesinin fiyatı 30 TL oldu
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Geçtiğimiz yıl yumurtalı ve susamlı 500 gram pidenin fiyatı Trabzon’da 15 TL’den satılıyordu. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Fırıncılar Odası Başkanı Davut İlik, geçtiğimiz yıl 370 olan un çuvalı fiyatının bu yıl 670 civarında satıldığını hatırlattı.

İlik “Geçtiğimiz yıla göre hem unun fiyatında hem de işçi ücretinde ciddi bir artış söz konusu. Bu yüzden pidenin fiyatında böyle bir artışa gitmek zorunda kaldık. Daha farklı fiyat belirlenen yerler de oldu. Hem vatandaşı hem de fırıncı esnafını mağdur etmemeye çalıştık. Vatandaşlarımız maliyet artışlarını göz önünde bulunduracaktır” ifadelerini kullandı.


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