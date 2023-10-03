Halk otobüsü evin duvarına çarptı... 8 kişi yaralandı
Adana'da bir özel halk otobüsünün müstakil evin duvarına çarpması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
Adana'nın Sarıçam ilçesinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 01 J 0269 plakalı otobüs Kızılkaş Mahallesi'nde kontrolden çıktı.
Müstakil evin duvarına çarparak durabilen araçtaki 7 yolcu ve sürücünün yaralandığı aktarıldı.
Yaralıların 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
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