Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
Manisa'da otomobilin park halindeki araca ve elektrikli bisiklete çarptığı kazada aşçı Süleyman Demir (42), hayatını kaybetti.
Feci kaza, saat 01.30 sıralarında Alaşehir ilçesi Baklacı Mahallesi'nde meydana geldi.
Alaşehir'den Kula yönüne giden H.A. (72) kullandığı 45 KB 2906 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce R.D.'ye (20) ait park halindeki otomobile ardından aşçı Süleyman Demir yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı.
KURTARILAMADI
Süleyman Demir, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü H.A. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişimi!
- Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı
- Yargıdan 'Ali Fuat Taşkesenlioğlu' kararı
- İsmail Hakkı Erdem cezaevinde 'intihar' etti
- DEVA Partisi kararını açıkladı!
- Soylu'nun trolleri 'aklını başına al' dedi
- Gizem Örge'den Daniele Santarelli itirafı
- Doğalgaza zam geldi!
- Muhittin Böcek'in o açıklaması tepki çekti
- Yabancı yatırımcılar Türkiye'yi yine es geçti